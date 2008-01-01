Життя триває

Вік живи – вік учись, а чи станемо мудрішими? Сезон кінологічних розваг 2016 відкрили мисливці Донецька. З ініціативи обласного відділення ФМСУ (по обидва боки «барикади») 12-13 березня в Вугледарі Марʼїнського району були проведені виставка й випробування лайок і лягавих собак... 7,62х39 як мисливський

Перше питання щодо цієї теми, яке автоматично виникає в мене: а навіщо, якщо, звісно, не браконьєрити і не стріляти військовими (краденими) набоями? Єдина логічна відповідь – певна економія, але знову-таки, розраховуючи на крадені набої… Мисливський набій з тупокінцевою напівоболковою кулею («Селлер-Беллот») пропонується в київській торговельній збройовій мережі по 32 грн за штуку. Набій з гострою ковпачковою кулею («Хорнаді») – по 61 грн... Застосування вогнепальної зброї при затриманні браконьєрів

Із проблемою застосування вогнепальної зброї для затримання браконьєрів у цілому й автобраконьєрів зокрема я стикнувся з самого початку моєї роботи в мисливському господарстві. Спроби з'ясувати, до якої міри це законно, і в яких випадках цю міру слід застосовувати без остраху бути притягнутим до відповідальності, ні до чого не приводили... Идеальная дичь для лентяев и дилетантов в охотничьем хозяйстве

Чтобы не томить читателей, скажу сразу, что речь пойдет о волке и его месте в охотничьем хозяйстве, а также о тех, кто вывел волка со статуса вреднейшего животного и перевел его в статус охотничьего объекта со всеми вытекающими из этого статуса последствиями, которые нам в ближайшее время придется вкусить. Кто не знает какими, скажу: охране поголовья, мест обитания, мест размножения и выращивания молодняка и всех других мероприятий, положенных для диких животных находящихся в этом статусе... Хвіст, який вертить собакою

На виконання Закону України № 578-VII «Про ратифікацію Європейської конвенції про захист свійських тварин» на території України введена повна заборона на купіруванння (обрізання) вух і хвостів собак для зміни їх зовнішнього вигляду або для інших нелікувальних цілей. Звичай купірувати вуха й хвости собакам, проти чого зараз активно виступають радикальні захисники тварин, має свій початок у мисливському праві німецьких держав...