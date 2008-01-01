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Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки
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Січень, 2017 рік.

Обложка № 1 за 2017 год
 Чергова заборона? Подробнее...
У вересні 2016 року в секторі сучасного буття, який відведений громадянам нашої держави, які захоплюються спортивним полюванням, з'явилася цікава новина, що передавалася усно від одного до іншого.
Піймав - відпусти
Збиральництво, полювання, рибна ловля з давніх давен годували людину.
Розточені стволи, або Back-boring barrels
Стволи з поширеним перебігом (англ.
Рейтинг набоїв
Про популярність тих чи інших калібрів нарізної зброї в Україні свідчить пропозиція набоїв у торговельних мережах.
Мрієте взяти собаку?
Скільки себе пригадую, – увесь час була з собаками.
Виставки

 Риболовля, полювання, туризм  Читати повну версію
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Життя триває Подробнее... 
Вік живи – вік учись, а чи станемо мудрішими? Сезон кінологічних розваг 2016 відкрили мисливці Донецька. З ініціативи обласного відділення ФМСУ (по обидва боки «барикади») 12-13 березня в Вугледарі Марʼїнського району були проведені виставка й випробування лайок і лягавих собак...

7,62х39 як мисливський Подробнее... 
Перше питання щодо цієї теми, яке автоматично виникає в мене: а навіщо, якщо, звісно, не браконьєрити і не стріляти військовими (краденими) набоями? Єдина логічна відповідь – певна економія, але знову-таки, розраховуючи на крадені набої… Мисливський набій з тупокінцевою напівоболковою кулею («Селлер-Беллот») пропонується в київській торговельній збройовій мережі по 32 грн за штуку. Набій з гострою ковпачковою кулею («Хорнаді») – по 61 грн...

Застосування вогнепальної зброї при затриманні браконьєрів Подробнее... 
Із проблемою застосування вогнепальної зброї для затримання браконьєрів у цілому й автобраконьєрів зокрема я стикнувся з самого початку моєї роботи в мисливському господарстві. Спроби з'ясувати, до якої міри це законно, і в яких випадках цю міру слід застосовувати без остраху бути притягнутим до відповідальності, ні до чого не приводили...

Идеальная дичь для лентяев и дилетантов в охотничьем хозяйстве Подробнее... 
Чтобы не томить читателей, скажу сразу, что речь пойдет о волке и его месте в охотничьем хозяйстве, а также о тех, кто вывел волка со статуса вреднейшего животного и перевел его в статус охотничьего объекта со всеми вытекающими из этого статуса последствиями, которые нам в ближайшее время придется вкусить. Кто не знает какими, скажу: охране поголовья, мест обитания, мест размножения и выращивания молодняка и всех других мероприятий, положенных для диких животных находящихся в этом статусе...

Хвіст, який вертить собакою Подробнее... 
На виконання Закону України № 578-VII «Про ратифікацію Європейської конвенції про захист свійських тварин» на території України введена повна заборона на купіруванння (обрізання) вух і хвостів собак для зміни їх зовнішнього вигляду або для інших нелікувальних цілей. Звичай купірувати вуха й хвости собакам, проти чого зараз активно виступають радикальні захисники тварин, має свій початок у мисливському праві німецьких держав...

 

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