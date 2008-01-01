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Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств


Сайт посвященный общению на тему охоты и рыбалки
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Січень, 2017 рік.

Обложка № 1 за 2017 год
 Чергова заборона? Подробнее...
У вересні 2016 року в секторі сучасного буття, який відведений громадянам нашої держави, які захоплюються спортивним полюванням, з'явилася цікава новина, що передавалася усно від одного до іншого.
Піймав - відпусти
Збиральництво, полювання, рибна ловля з давніх давен годували людину.
Розточені стволи, або Back-boring barrels
Стволи з поширеним перебігом (англ.
Рейтинг набоїв
Про популярність тих чи інших калібрів нарізної зброї в Україні свідчить пропозиція набоїв у торговельних мережах.
Мрієте взяти собаку?
Скільки себе пригадую, – увесь час була з собаками.
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 Риболовля, полювання, туризм  Читати повну версію
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Чергова заборона? Подробнее... 
У вересні 2016 року в секторі сучасного буття, який відведений громадянам нашої держави, які захоплюються спортивним полюванням, з'явилася цікава новина, що передавалася усно від одного до іншого. На мою думку, вона стосується практично кожного прихильника Діани, який виходить у поле для добування трофея з рушницею в руках...

Міркування про стандарти і випробування гончих Подробнее... 
Закінчуючи статтю «Голоси роських гончих» («ПтР» № 2, 2016) я закликав, що наш обов‘язок зберегти і відновити їх. Це свята мета...

Гвинтівка Городецького Подробнее... 
«Маузер» калібру 6,5 мм Городецького зображений на фото в його книзі («У джунглях Африки», вид. 1914 р...

Новинки IWA-2016: кабанячий ніж від Karesuandokniven Подробнее... 
Рідко які ножі європейських брендів сьогодні роблять саме в Європі Так, у Швеції це Karesuandokniven і Frost/Mora. Модель Macahan (названа так на честь Зеба Maкахана) являє собою рідкісний для скандинавських виробів тип кинджала...

Свинець і німці Подробнее... 
Ця стаття – про суворі принципи мисливської етики Про скрупульозність і педантичність У цьому тексті ніякого гумору. Тому що ми поговоримо про свинець і німців...

 

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