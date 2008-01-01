Чергова заборона?

У вересні 2016 року в секторі сучасного буття, який відведений громадянам нашої держави, які захоплюються спортивним полюванням, з'явилася цікава новина, що передавалася усно від одного до іншого. На мою думку, вона стосується практично кожного прихильника Діани, який виходить у поле для добування трофея з рушницею в руках... Міркування про стандарти і випробування гончих

Закінчуючи статтю «Голоси роських гончих» («ПтР» № 2, 2016) я закликав, що наш обов‘язок зберегти і відновити їх. Це свята мета... Гвинтівка Городецького

«Маузер» калібру 6,5 мм Городецького зображений на фото в його книзі («У джунглях Африки», вид. 1914 р... Новинки IWA-2016: кабанячий ніж від Karesuandokniven

Рідко які ножі європейських брендів сьогодні роблять саме в Європі Так, у Швеції це Karesuandokniven і Frost/Mora. Модель Macahan (названа так на честь Зеба Maкахана) являє собою рідкісний для скандинавських виробів тип кинджала... Свинець і німці

Ця стаття – про суворі принципи мисливської етики Про скрупульозність і педантичність У цьому тексті ніякого гумору. Тому що ми поговоримо про свинець і німців...